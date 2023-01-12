В Кишиневе оценят зоны с повышенным риском аварий

Главное управление городской мобильности обеспокоено тенденцией увеличения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, фиксируемой в последнее время, и предлагает принять ряд дополнительных мер по снижению этого явления.
Главное управление городской мобильности обеспокоено тенденцией увеличения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, фиксируемой в последнее время, и предлагает принять ряд дополнительных мер по снижению этого явления.
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