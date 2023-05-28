Военное обозрение

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Они хотят знать правду: ЦРУ вербует россиян через «Телеграмм»

Они хотят знать правду: ЦРУ вербует россиян через «Телеграмм»

Кадр из ролика «Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решение». Крайние меры В середине мая в Youtube и Telegram появился почти двухминутный ролик «Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решение».

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