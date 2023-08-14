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UFC предложил Висенте Луке сразится с Рахмоновым и Чимаевым

Twitter UFC предложил десятому номеру полусреднего дивизиона Висенте Луке бой с Шавкатом Рахмоновым. Также в список предложенных кандидатов вошли Леон Эдвардс, Камару Усман, Белал Мухаммад, Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс.

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