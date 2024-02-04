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Любая оппозиция в России – не пророссийская

Любая оппозиция в России – не пророссийская

А ведь в России никогда не было пророссийской оппозиции. Как-то так получается, что любая оппозиция у нас всегда прозападная, вроде и говорит иногда правильные слова, только выгоду от этого получает не Россия, а запад.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot; А ведь одним ударом мухобойки всю мразь в этой комнате тогда можно было прихлопнуть.&quot;  И почему  их не прихлопнули? Почему всех этих  врагов выпустили за границу, когда их место в тюряге.
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5 час.
Алексей Смирнов
Автор хватанул лишнего, у нас ведь есть и системная оппозиция, которая не пытается сдать страну врагам. как это сделала команда ельцина, но отобрать власть у ЕР пытается. Правда не слишком эффективно, но пытается ведь.
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2 час.
Александр Батт
Не будет. Эту страшилку придумали для простаков в ответ на призывы общественности к снижению численности членов партии для регистрации. Мол, их тогда сотни будет.       В 2012 численность партии для официальной регистрации снизили с 50 тысяч (!!!) до 500 человек.  И никакого взрывного роста партий не произошло. Сейчас их 25. Вот они и будут в бюллетенях для голосования. Да и то не все, а только  те, кто реально рассчитывает преодолеть 3% барьер. Иначе придется раскошелиться на возврат государству потраченных избиркомом средств. Не больше десятка.
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52 мин.

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