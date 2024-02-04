Любая оппозиция в России – не пророссийская

" А ведь одним ударом мухобойки всю мразь в этой комнате тогда можно было прихлопнуть." И почему их не прихлопнули? Почему всех этих врагов выпустили за границу, когда их место в тюряге.

Автор хватанул лишнего, у нас ведь есть и системная оппозиция, которая не пытается сдать страну врагам. как это сделала команда ельцина, но отобрать власть у ЕР пытается. Правда не слишком эффективно, но пытается ведь.

Александр Батт

Не будет. Эту страшилку придумали для простаков в ответ на призывы общественности к снижению численности членов партии для регистрации. Мол, их тогда сотни будет. В 2012 численность партии для официальной регистрации снизили с 50 тысяч (!!!) до 500 человек. И никакого взрывного роста партий не произошло. Сейчас их 25. Вот они и будут в бюллетенях для голосования. Да и то не все, а только те, кто реально рассчитывает преодолеть 3% барьер. Иначе придется раскошелиться на возврат государству потраченных избиркомом средств. Не больше десятка.