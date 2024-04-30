Саид, зачем ты её убил?

vladimir vedenkin И на этом фоне мигрантофилам депутатам хватает наглости говорить о необходимости сохранения толерантности, о недопустимости социальной напряженности, межнациональной розни (интересно за счет кого), вешать лапшу о катастрофической нехватке рабочей силы, о якобы предпринимаемых мерах по блокированию въезда мигрантов??? А какого ... впускают на территорию РФ детей моложе 14 и стариков старше 60 лет. Халява за счет народа РФ продолжается???

ГС Геннадий Свидерский Толерантность- это болезнь , привезенная из Европы. Вот только там это относится к пидорасам и всяким мньшинствам и зоофилам .