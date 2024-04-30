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Медвежий угол

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Саид, зачем ты её убил?

Саид, зачем ты её убил?

Вот так, просто, сидишь с девушкой в "Ладе Гранте" на обочине дороги у поля. А какой-то Саид с "Сайгой" в этот момент думает, что ты мечтаешь украсть его скот.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
И на этом фоне  мигрантофилам депутатам хватает наглости говорить о необходимости сохранения толерантности, о недопустимости социальной напряженности, межнациональной розни (интересно за счет кого), вешать лапшу о катастрофической нехватке рабочей силы, о  якобы предпринимаемых мерах по блокированию въезда мигрантов??? А какого ... впускают на территорию РФ детей моложе 14 и стариков старше 60 лет. Халява за счет народа РФ продолжается???
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4 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Толерантность- это болезнь , привезенная из Европы. Вот только там это относится к пидорасам и всяким мньшинствам и зоофилам .
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Владимир Росс
Какие-то размышления? Чушь! Какого хрена Саид вообще стрелял! Он что, на войне во время боевых действий, а рядом, кругом враг, а он на передовой?? Нет вообще ничего оправдательного, оправдывающего его.
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