"Мисс Барнаул - 2020" стала самой красивой девушкой на конкурсе в Севастополе

Алина Клокова стала победительницей конкурса "Жемчужина Черного моря" 18-летняя Алина Клокова из Барнаула завоевала корону XXVIII национального конкурса красоты "Жемчужина Черного моря", который прошел в Севастополе.
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