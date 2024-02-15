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Беглов поздравил археологов со 165-летием создания Императорской археологической комиссии

Он заявил, что петербургскими учёными были сделаны выдающиеся открытия. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив Института истории материальной культуры РАН и археологическое сообщество города со 165-летием создания Императорской археологической комиссии.

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