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Байден поздравил выживших в атомных бомбардировках Японии, умолчав о роли США

Байден поздравил выживших в атомных бомбардировках Японии, умолчав о роли США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил японскую организации выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданке" с получением Нобелевской премии мира, но умолчал о роли Вашингтона в этой трагедии.

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