Байден поздравил выживших в атомных бомбардировках Японии, умолчав о роли США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил японскую организации выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданке" с получением Нобелевской премии мира, но умолчал о роли Вашингтона в этой трагедии.