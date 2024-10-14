Байден поздравил выживших в атомных бомбардировках Японии, умолчав о роли США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил японскую организации выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданке" с получением Нобелевской премии мира, но умолчал о роли Вашингтона в этой трагедии.
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