Peter Falk Wrote Just One Columbo Mystery - But It Got Three Golden Globe Nominations

Peter Falk played the brilliant detective Columbo over a period of 35 years, but he wrote only one Columbo TV movie - the only writing credit of his career.
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