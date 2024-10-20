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Царьград

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"Суджа - мёртвая": Как спасались люди в Курской области в первые дни наката ВСУ. И что происходит сейчас

"Суджа - мёртвая": Как спасались люди в Курской области в первые дни наката ВСУ. И что происходит сейчас

Наталья Косинова, жительница Суджи, поделилась с Царьградом своим опытом жизни в оккупированном городе.

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Комментарии
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Александр Конкин
Все в истории повторяется.... Все кто бежал с Донбасса (не мордовороты на джипах с надписью &quot;Дети&quot;) аналогично ничего не получили до сих пор! На личном опыте пишу.
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