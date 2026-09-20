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Вы точно так делаете по 10 раз на дню: 12 самых неочевидных признаков вашей тревожности

Вы точно так делаете по 10 раз на дню: 12 самых неочевидных признаков вашей тревожности

На первый взгляд, это безобидные мелочи — безостановочно «скроллить» ленту новостей или накручивать локон волос на палец.

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