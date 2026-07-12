9100 км и 18 городов: в Москве финишировал автопробег «Водители России – герои страны»

12 июня, в День России, во Владивостоке из бухты Ахлестышева в торжественной обстановке был дан старт автомобильному пробегу «Водители России – герои страны», инициатором и организатором которого выступила Общероссийская общественная организация ….
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