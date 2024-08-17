Коллаж Царьграда. Тележурналист Владимир Соловьёв в эфире своего политического ток-шоу пытался подвести беседу с генералом Евгением Бужинским к возможности применения Россией ядерного оружия.
Соловьёв требует удара ядерным оружием. Генерал Бужинский остудил пыл: "Корейцы могут нам помочь"
Комментарии
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SS
Sergey Sergey
Опять соплежуйство. Вопрос Соловьева правильный. Сказали будут ф-16 будем бить, теперь оказывается, что нужно посчитать сколько их появилось:). В начале конфликта америкосы боялись гранатометы поставлять, а теперь танки прут. Если бы в начале конфликта снесли Киев, то все уже закончилось бы, предупредили - неделя на эвакуацию и все, гуд бай Америка. Так нет, красные линии, синие, с зеленым отливом... А за это время в 2023 году к нам заехало 9 млн. мигрантов, это за один то год. Я бы вспомнил фразу В.В. Путина - зачем такой мир, если в нем не будет нас? А нас как нации тут уже половина.
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Алексей Тан
ЭТОТ инородец... так и не понял предупреждение Российского президента... -Удар будет нанесён по ШТАБАМ.... а ЭТО не по Лондону и Вашингтону.... А по иудейским (сионистским) штабам, в том числе и в России!!!.... и а это и есть, по всяким мимикрирующим "Соловьёвым" и Хинштейнам, "Володиным" и Вассерманам... Что называется по Жукову... палкой про меж ушей... и вон из России на всегда!!!.... А Одессу ТО 1946-ого... забыли, и зря забыли, да и Дом профсоюзов, с Коломойскими, Рабиновичами и Гройсманами... перед глазами стоит!.
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1 д.
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