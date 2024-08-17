Соловьёв требует удара ядерным оружием. Генерал Бужинский остудил пыл: "Корейцы могут нам помочь"

SS

Sergey Sergey

Опять соплежуйство. Вопрос Соловьева правильный. Сказали будут ф-16 будем бить, теперь оказывается, что нужно посчитать сколько их появилось:). В начале конфликта америкосы боялись гранатометы поставлять, а теперь танки прут. Если бы в начале конфликта снесли Киев, то все уже закончилось бы, предупредили - неделя на эвакуацию и все, гуд бай Америка. Так нет, красные линии, синие, с зеленым отливом... А за это время в 2023 году к нам заехало 9 млн. мигрантов, это за один то год. Я бы вспомнил фразу В.В. Путина - зачем такой мир, если в нем не будет нас? А нас как нации тут уже половина.