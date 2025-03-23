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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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26 очков Паскаля Сиакама помогли «Индиане» победить «Бруклин»

Форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам набрал 26 очков (10 из 20 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 5 из 7 с линии), 3 подбора и 6 передач за 34 минуты на паркете.

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