Европарламент на днях опубликовал пресс-релиз, где выразил свою поддержку российской оппозиции и подчеркнул необходимость поддерживать военные усилия Украины, потому что «решительная победа Украины может привести к подлинным изменениям в Российской Федерации, в частности к деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, все из которых являются необходимыми условиями для установления демократии в России».
Почему с «деколонизацией» России ничего не получится
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Цветущий европейский сад давно уже европейский сортир пиндосии. Все мечтают евро жопа уже распадается я не говорю про пиндостан.
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14 час.
Ural Karahanow
Как насто(3,14)здели бредни этих пожирателей жаренного свиного сала и сваренного на воде теста. Да сдохните уже!!!
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13 час.
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