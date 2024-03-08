Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Boyko
    Не стоит унижатьсяВремя унижений
  • Геннадий
    ❗...что правильно? что эти Твари продолжают активно фашиствовать?.. СУЧЬЕ Племя❗Скоро мы закончим...
  • Алексей Васильев
    В данном ролике показан туристический центр Москвы. Добрая половина заведений рассчитана на публику со всей планеты и...В сети завирусилс...

Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

Европарламент на днях опубликовал пресс-релиз, где выразил свою поддержку российской оппозиции и подчеркнул необходимость поддерживать военные усилия Украины, потому что «решительная победа Украины может привести к подлинным изменениям в Российской Федерации, в частности к деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, все из которых являются необходимыми условиями для установления демократии в России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Цветущий европейский сад давно уже европейский сортир пиндосии. Все мечтают евро жопа уже распадается я не говорю про пиндостан.
Ответить
14 час.
Ural Karahanow
Как насто(3,14)здели бредни этих пожирателей жаренного свиного сала и сваренного на воде теста. Да сдохните уже!!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх