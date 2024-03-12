Этот мощный кроссовер с богатым оснащением можно купить в РФ дешевле «китайца»

В России снизились цены на новый кроссовер (он же Kia Sportage R). Для сравнения: еще в сентябре прошлого года цена на него стартовала от 3,65 млн рублей, а сегодня на одном из классифайдов его продают минимум за 3,2 млн рублей.
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