Магнитная буря ожидается 6 ноября

Астрономы предупредили, что геомагнитный удар в среду будет слабым Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН предупреждают о магнитной буре, которая начнется 6 ноября ближе к полуночи.
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