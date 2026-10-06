В Сараевском округе столкнулись две легковушки

Авария случилась в понедельник, 5 октября, на улице Советской в селе Можары. По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля Lada Granta, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу машине Ford, из-за чего произошло ДТП.
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