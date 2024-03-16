НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

«Ман Сити» готов заплатить за Гимараэса 117 млн евро тремя платежами по 39 млн. Опорник «Ньюкасла» мечтает о «Барсе» (As)

По данным As, руководство «Ман Сити» находится в поисках опорника. В число кандидатов входят Йозуа Киммих из «Баварии», Дуглас Луис из «Астон Виллы» и, прежде всего, Бруно Гимараэс из «Ньюкасла».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх