«Ман Сити» готов заплатить за Гимараэса 117 млн евро тремя платежами по 39 млн. Опорник «Ньюкасла» мечтает о «Барсе» (As)

По данным As, руководство «Ман Сити» находится в поисках опорника. В число кандидатов входят Йозуа Киммих из «Баварии», Дуглас Луис из «Астон Виллы» и, прежде всего, Бруно Гимараэс из «Ньюкасла».
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