На борту с мертвецами. Жуткие призраки круизных лайнеров

Круиз всегда считался одним из самых популярных способов провести отпуск. Вы можете отдыхать с семьей или парой и даже взять с собой свою любимую бабулю, которая уж точно найдет, чем заняться на огромном лайнере.
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