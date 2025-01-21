Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 828 подписчиков

Трамп много говорил на инаугурации. А что сказал о России и Украине?

Трамп много говорил на инаугурации. А что сказал о России и Украине?

Состоялась инаугурация 47-о президента США Дональда Трампа, который выступил с довольно обширной речью перед публикой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Наш президент выглядит круче и красивее клоуна Трампа❤️😘🥰Дай Бог ему здоровья🙏🙏🙏
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх