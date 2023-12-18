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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филипп Воронин признался, что страдал лудоманией: «Я сливал все доходы – иногда в первый же день. Была сильнейшая проблема, зависимость»

Комик Филипп Воронин рассказал, что в период с 2014-го по 2017-й год страдал лудоманией. – У меня долго была проблема со ставками.

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