AS: «Барселона» не собирается продавать Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не покинет каталонский клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает AS, в клубе не заинтересованы в продаже 35-летнего футболиста, несмотря на снижение результативности в текущем сезоне.
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