В Нижегородской области полицейские и общественники проводят акции с нижегородцами

В целях повышения популяризации службы в органах внутренних дел и профессий сферы ЖКХ, культуры проживания в многоквартирных домах, а также осуществления противодействия имеющимся видам мошенничества и соблюдению закона УМВД России по Нижнему Новгороду совместно с Ассоциацией пяти домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода при взаимодействии с Общественным советом при городской полиции в течении более девяти лет проводятся профориентационные, обучающие и профилактические мероприятия в рамках авторских совместных проектов «Уроки профессий», «ГородБезОпасности», «Внимание, лето!», «Внимание! Мошенники!».