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David Schwimmer's Post-Friends Crime Drama Series Was Panned By Critics

David Schwimmer's Post-Friends Crime Drama Series Was Panned By Critics

While David Schwimmer was perfect as Ross on Friends, his attempt to break into the crime genre was just too dark and weird for audiences at the time.

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