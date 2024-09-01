Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Цифровое цудзигири, или главный риск для современного малого бизнеса

Цифровое цудзигири, или главный риск для современного малого бизнеса

Американцы скатываются в свою версию лихих девяностых — с той только разницей, что Горбачёв с Ельциным творили дичь скорее от безысходности, тогда как нынешние власти США целенаправленно разрушают экономику собственной страны.

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