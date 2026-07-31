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Регионы России

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Прокурор запросил для блогера Валерии Чекалиной шесть лет условно и штраф в 1,2 млрд рублей

Прокурор запросил для блогера Валерии Чекалиной шесть лет условно и штраф в 1,2 млрд рублей

Обвинения связаны с совершением валютных операций с использованием подложных документов. По версии обвинения, Чекалина вместе с соучастниками незаконно вывела из России свыше 250 миллионов рублей через офшорные компании.

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