Путин рассказал об экономике будущего

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Экономика будущего должна строиться вокруг человека. Такой принцип в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал президент России Владимир Путин, трансляция велась в социальной сети .