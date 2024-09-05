Путин рассказал об экономике будущего

Экономика будущего должна строиться вокруг человека. Такой принцип в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал президент России Владимир Путин, трансляция велась в социальной сети .
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