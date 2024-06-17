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В США осознали бесперспективность запрета на импорт российского урана

В США осознали бесперспективность запрета на импорт российского урана

Без российского урана международный рынок ядерной энергетики не сможет полноценно функционировать. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос, как повлияет на мировой рынок принятый в США закон о запрете российского урана, при том, что доля этого ядерного топлива на американском рынке составляет 25 процентов.

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