Эксперт убежден, что активное продавливание проекта о QR-кодах в России несет в себе еще одну, хорошо завуалированную цель, - подставить главу российского государства Владимира Путина под удар Фото: Global Look Press Российский политолог, глава коалиции «Третья сила», профессор Игорь Скурлатов входит в число тех экспертов, которые не просто противятся нарастающему контролю государства над обществом, который в условиях пандемии приобрел почти угрожающие масштабы, но еще и видят в этом признаки грядущих больших проблем.
Заговор против Путина: Профессор Скурлатов рассказал о попытке отстранить президента от власти
Комментарии
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Георгий Михалев
Я давно говорю, что антиваксеров нужно отлавливать, в кандалы и на каторгу. Антиваксеры, это проект запада, для подготовки переворота в стране и приходу к власти проплаченных марионеток.
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6 час.
4
Владимир Eвтушенко
Ирина
Да у вашей тупой ,никчемной ,трусливой ,быдляцкой антисоветско-русофобской биомассы ,всё само собой произошло . И СССР сам собой испарился ,а вы "ни при чем ", и все отрасли после захвата вами РСФСР сами собой "загнулись ", и российский народ после захвата вами РСФСР сам собой стал вымирать . Вы "при чем " только к тому ,что вы ПОИМЕЛИ после захвата вами РСФСР ,а ко всему ,что вы сотворили с Россией и российским народом за 30 лет ,вы все "ни при чем ".
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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1 час.
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