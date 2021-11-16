Заговор против Путина: Профессор Скурлатов рассказал о попытке отстранить президента от власти

Владимир Eвтушенко

Ирина

Да у вашей тупой ,никчемной ,трусливой ,быдляцкой антисоветско-русофобской биомассы ,всё само собой произошло . И СССР сам собой испарился ,а вы "ни при чем ", и все отрасли после захвата вами РСФСР сами собой "загнулись ", и российский народ после захвата вами РСФСР сам собой стал вымирать . Вы "при чем " только к тому ,что вы ПОИМЕЛИ после захвата вами РСФСР ,а ко всему ,что вы сотворили с Россией и российским народом за 30 лет ,вы все "ни при чем ".