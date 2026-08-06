Самые скандальные выходки Сергея Есенина

«Я такой же, как ты, хулиган» — писал о себе Сергей Есенин, и это было не позёрство. Гениальный лирик, певец «берёзового ситца», он вошёл в историю не только стихами, но и скандалами, от которых современники хватались за голову.
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