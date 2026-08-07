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Пункт-А

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В Астрахани подросток угнал мотоцикл и похитил чужие мобильник с банковскими картами

В Астрахани подросток угнал мотоцикл и похитил чужие мобильник с банковскими картами

При этом последние он с приятелем успел за ночь обналичить на 15 тысяч рублей. Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении мотоциклом, грабеже с применением насилия и краже.

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