В Астрахани подросток угнал мотоцикл и похитил чужие мобильник с банковскими картами

При этом последние он с приятелем успел за ночь обналичить на 15 тысяч рублей. Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении мотоциклом, грабеже с применением насилия и краже.