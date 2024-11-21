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Царьград

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  • Виктор Тимошевский
    Мы стараемся быть в международных рамках,потому и предупреждаем за 30 минут.Кто не спрятался,мы не виноваты.Бомбардировка "Ор...
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Полицейские его отпустили, а он совершил убийство: В Петропавловске-Камчатском расследуют пьяный дебош

Полицейские его отпустили, а он совершил убийство: В Петропавловске-Камчатском расследуют пьяный дебош

В Петропавловске-Камчатском расследуют дело об убийстве бывшего военного. Он заступился за свою тётю, которую избивал пьяный сожитель.

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