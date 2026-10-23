Новую песню SHAMANa (Ярослава Дронова) про пиво и «русских мужиков» Яна Поплавская, звезда фильма про Красную Шапочку, встретила с иронией.
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