Чемпионка мира Туктамышева неожиданно отказалась соревноваться

Знаменитая российская спортсменка, чемпионка мира и «долгожительница» фигурного катания Елизавета Туктамышева решила пропустить текущий соревновательный сезон и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.
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