ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

288 подписчиков

Жуткая авария в Адыгее унесла сразу четыре жизни: с нового года уже много жертв ДТП

Жуткая авария в Адыгее унесла сразу четыре жизни: с нового года уже много жертв ДТП

С 12 по 14 января 2024 года на дорогах Краснодарского края произошло 22 ДТП, в которых погибли 6 человек и 22 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх