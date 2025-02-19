Браузерных «Героев Меча и Магии III» прокачали до версии 3.5 — появилась поддержка дополнения «Во Имя Богов»

Вслед за Horn of the Abyss («Рог Бездны») в браузерной версии легендарной пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic III появилась поддержка ещё одного неофициального дополнения — In the Wake of Gods («Во Имя Богов»).
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