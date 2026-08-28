"Городской чат", танцы и песни с "Совком": чем удивит третий день ярмарки "Калуга. Улица. Еда"

В Калуге проходит эногастрономическая ярмарка "Калуга. Улица. Еда", приуроченная к 655-летию города. 29 августа будут работать площадки как в Городском парке культуры и отдыха, так и на набережной Яченского водохранилища.
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