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Калуга-поиск

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"Городской чат", танцы и песни с "Совком": чем удивит третий день ярмарки "Калуга. Улица. Еда"

"Городской чат", танцы и песни с "Совком": чем удивит третий день ярмарки "Калуга. Улица. Еда"

В Калуге проходит эногастрономическая ярмарка "Калуга. Улица. Еда", приуроченная к 655-летию города. 29 августа будут работать площадки как в Городском парке культуры и отдыха, так и на набережной Яченского водохранилища.

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