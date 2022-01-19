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ИКАО установила, что самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации

ИКАО установила, что самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании самолета Ryanair, который экстренно приземлился в 2021 году в Минске, была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.

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