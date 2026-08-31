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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На матч «Зенита» с «Махачкалой» в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России назначен Заика. Игру «Акрона» с «Локомотивом будет судить Кукуян, матч «Динамо» – «Ахмат» обслужит Чебан

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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