Княгиня Шарлен и князь Альбер II вышли в свет в Монако

В княжеском дворце Монако прошёл приём членов Совета Европы. Князь Альбер II и княгиня Шарлен лично встретили гостей — послов и постоянных представителей 46 государств.
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