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Цинциннати (ATP). 1/2 финала. Алькарас сыграет с Хуркачем, Джокович встретится со Зверевым

Сетка турнира здесь. Western & Southern Open Цинциннати, США 13 – 20 августа 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Карлос Алькарас (Испания)  Хуберт Хуркач (Польша) Дата проведения 19 августа, 22.

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