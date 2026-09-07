Получали награды, а теперь — подозреваемые. Что известно о генерале и двух старших офицерах МВД, задержанных за хищения топлива

Генерал-майора Малькова, полковника Суярова и подполковника Левину уволили из органов и арестовали до 5 ноябряСуд арестовал генерал-майора МВД Сергея Малькова, полковника внутренней службы Алексея Суярова и начальника отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области, подполковника внутренней службы Анну Левину.
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