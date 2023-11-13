Капризов сделал передачу в матче с «Далласом». У него 5+10 в 15 играх

Форвард «Миннесоты» набрал 15-е (5+10) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 15 игр. Сегодня за 16:49 (3:57 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 2 хита, полезность – «минус 2».