Владимир Маслов Это не жёлтая пресса, а влиятельный американский журнал Форин полиси (Foreign policy), который читают лица, принимающие решения.
Форин полиси: "Рассмотрят ли США вопрос убийства Путина?"
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
После покушения, это сразу будет нанесен удар по Америки, без раздумий!!!!
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3 час.
Игорь Прийма
А лучше бы ДО ТОГО...😉
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1 час.
Дмитрий Гурин
Народ Вы думаете что за эти годы на ВВП ни разу не покушались? Просто службы отлично работают. И если кто то не обратил внимания, то если ВВП летит на вертолете то теперь их в ордере не два как раньше а три. Залезьте на Яндекс-кару и наберите "Бочаров ручей" (южная резиденция президентов России), увидите что там уже три ВВП для вертолетов. Это в открытом доступе кстати.
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43 мин.
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