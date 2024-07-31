Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Форин полиси: "Рассмотрят ли США вопрос убийства Путина?"

Владимир Маслов   Это не жёлтая пресса, а влиятельный американский журнал Форин полиси (Foreign policy), который читают лица, принимающие решения.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
После покушения, это сразу будет нанесен удар по Америки, без раздумий!!!!
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3 час.
Игорь Прийма
А лучше бы ДО ТОГО...😉
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1 час.
Дмитрий Гурин
Народ Вы думаете что за эти годы на ВВП ни разу не покушались? Просто службы отлично работают. И если кто то не обратил внимания, то если ВВП летит на вертолете то теперь их в ордере не два как раньше а три. Залезьте на Яндекс-кару и наберите &quot;Бочаров ручей&quot; (южная резиденция президентов России), увидите что там уже три ВВП для вертолетов. Это в открытом доступе кстати.
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43 мин.

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