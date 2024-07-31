Форин полиси: "Рассмотрят ли США вопрос убийства Путина?"

Дмитрий Гурин

Народ Вы думаете что за эти годы на ВВП ни разу не покушались? Просто службы отлично работают. И если кто то не обратил внимания, то если ВВП летит на вертолете то теперь их в ордере не два как раньше а три. Залезьте на Яндекс-кару и наберите "Бочаров ручей" (южная резиденция президентов России), увидите что там уже три ВВП для вертолетов. Это в открытом доступе кстати.