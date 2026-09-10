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Татар-информ

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В Казани запустили инклюзивный центр «Ярдэм» с бассейном и фонтаном «Лунный сад»

В Казани запустили инклюзивный центр «Ярдэм» с бассейном и фонтаном «Лунный сад»

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Технический запуск инклюзивного центра «Ярдэм» состоялся сегодня в Казани с участием мэра города Ильсура Метшина.

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