Европарламент начал расследование против депутатов, посетивших Москву на 80-летие Победы

Европарламент инициировал расследование в отношении группы депутатов, посетивших Москву для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил видеоблогер и парламентарий от Кипра Фидиас Панайоту на платформе Х, передают РИА Новости.