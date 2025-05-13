Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Европарламент начал расследование против депутатов, посетивших Москву на 80-летие Победы

Европарламент начал расследование против депутатов, посетивших Москву на 80-летие Победы

Европарламент инициировал расследование в отношении группы депутатов, посетивших Москву для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил видеоблогер и парламентарий от Кипра Фидиас Панайоту на платформе Х, передают РИА Новости.

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