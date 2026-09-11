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Русское оружие

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📌⚡️Архитектура эшелонированной противовоздушной обороны, продвигаемая холдингом «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, базируется на сопряжении средств радиолокационного и оптико-электронного контроля с разнодиапазонными огневыми средствами перехвата.

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