📌⚡️Архитектура эшелонированной противовоздушной обороны, продвигаемая холдингом «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, базируется на сопряжении средств радиолокационного и оптико-электронного контроля с разнодиапазонными огневыми средствами перехвата.
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