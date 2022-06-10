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"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" ПАЛО ПОД УДАРОМ СПЕЦОПЕРАЦИИ: ЭРУДИТЫ ПРИМКНУЛИ К НАЦИСТАМ?

"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" ПАЛО ПОД УДАРОМ СПЕЦОПЕРАЦИИ: ЭРУДИТЫ ПРИМКНУЛИ К НАЦИСТАМ?

ФОТО: АГН "МОСКВА", L VITALII VITLEO / SHUTTERSTOCK.COM Возбуждение уголовного дела в отношении известного знатока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова и его стремительный отъезд из России стали неприятной неожиданностью для поклонников игры.

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