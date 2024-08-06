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Жители Европы хотят избавиться от всех туристов негуманными способами

Жители Европы хотят избавиться от всех туристов негуманными способами

В Европе наблюдается увеличение акций протеста против влияния туризма на местные общества. В странах, таких как Испания, Нидерланды и Греция, растет недовольство среди населения из-за высоких цен, установленных для туристов.

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